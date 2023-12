A partida entre o Slavia Praga e o St. Pölten, agendado para a noite desta quinta-feira, a contar para a 4.ª jornada da Liga dos Campeões, foi cancelado, por motivos de segurança. De lembrar que a capital da República Checa foi alvo de um ataque terrorista, que provocou, pelo menos, 15 mortos e 24 feridos.

Ainda não há uma nova data o jogo, que terá arbitragem portuguesa. No Grupo B, Slavia e Pölten, da Áustria, seguem apenas com um ponto, já distantes do Lyon (nove pontos) e das norueguesas do Brann (seis pontos).