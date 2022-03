André Onana está em fim de contrato com o Ajax e deverá mesmo deixar os neerlandeses no verão. O guardião camaronês tem perdido espaço na equipa devido à falta de entendimento com o clube, mas vai ser titular mais logo, diante do Benfica, já que Pasveer se lesionou no jogo da Luz.

«Já dei cartas nesta montra, tornei-me num dos melhores guarda-redes do mundo no Ajax e isso dá-me algo a que me agarrar no jogo diante do Benfica», confessou, em entrevista ao De Telegraaf.

Onana explicou que, durante o período em que esteve suspenso por ter acusado positivo num controlo antidoping, começou negociações para renovar o contrato com o Ajax, mas o clube propôs uma redução de metade do salário.

«Durante a minha suspensão, tivemos cinco ou seis reuniões. Não conseguimos chegar a acordo em relação ao meu salário. O Ajax ofereceu-me metade do que eu recebia, mas isso não foi a única coisa de que não gostei. Era aceitar ou não. Por isso, decidi parar as negociações. Ainda me dói. Mas quero explicar para que os adeptos do Ajax saibam a verdade», disse.

«Só porque não cheguei a um acordo não significa que não ame o clube e não dê tudo por ele. Eu queria renovar em 2019 e, depois, durante o meu tempo de suspensão», referiu ainda o jogador que este afastado dos relvados durante sete meses.

Formado no Barcelona, o guardião de 25 anos ainda integrou as camadas jovens do Ajax antes de se assumir na baliza da equipa principal, de que era dono desde 2016/17. Esta temporada, soma apenas seis partidas e deverá rumar ao Inter de Milão em 2022/23.