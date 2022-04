«Bem-vindos à Liga dos Agricultores da UEFA.»

Esta foi uma das formas caricatas como o Villarreal assinalou a passagem improvável às meias-finais da Liga dos Campeões, depois de eliminar o Bayern Munique.

Liga dos Agricultores (Farmers League) é uma expressão que começou por ser usada de forma depreciativa para caracterizar o campeonato francês - considerado o menos interessante entre os cinco principais da Europa - mas que se alargou para designar qualquer liga periférica onde há por norma clubes mais modestos ou outras em que a competitividade deixa a desejar por ganhar quase sempre a mesma equipa.

O Villarreal, claro, está inserido num dos mais importantes campeonatos do Mundo (o espanhol), mas estava longe de ser apontado como um dos clubes com mais hipóteses de chegar a esta fase da Champions. Até porque não se apurou para a competição via campeonato (no qual terminou em sexto), mas sim através da Liga Europa, que venceu.

Seria uma equipa mais talhada para ser feliz numa qualquer liga de agricultores?