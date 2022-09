A véspera do encontro entre Marselha e Eintracht Frankfurt, onde se registaram vários detidos, já fazia prever que os ânimos no estádio estariam exaltados. Os alemães contaram com um forte apoio nas bancadas do Vélodrome - cerca de três mil adeptos - e existiram confrontos entre adeptos das duas equipas.

Ainda antes do apito inicial, alguns adeptos da equipa da casa lançaram fogo de artifício e vários engenhos pirotécnicos na direção da secção visitante, em resposta às bombas de fumo enviadas pelos germânicos. O forte contingente policial conteve danos maiores.

Um adepto do Eintracht ficou ferido e outro foi captado a fazer uma saudação nazi, comportamento do qual o clube se afastou em comunicado.

Comunicado oficial sobre evento relatado antes do jogo entre Olympique de Marseille e Eintracht Frankfurt.#SGE pic.twitter.com/40nAL0XWPo — Eintracht Frankfurt (@Eintracht_por) September 14, 2022

No que toca ao jogo dentro das quatro linhas, a equipa de Frankfurt venceu por 1-0, com um golo de Jesper Lindstrom (43m) e somou os primeiros pontos no Grupo D da Liga dos Campeões, onde também se encontra o Sporting.