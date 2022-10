Declarações do futebolista do Benfica, Odysseas Vlachodimos, à CNN Portugal, após o empate na receção ao PSG (1-1), em jogo da 3.ª jornada do grupo H da Champions:

«Eu tento sempre fazer o meu melhor, parabéns a toda a equipa, jogamos todos juntos, defendemos todos juntos, todos ajudaram a defender e o que fizemos e mostrámos hoje foi incrível.»

[Se é o seu melhor momento no Benfica:] «Eu tento fazer o meu melhor, já vivi bons momentos antes. Aprendemos sempre, podemos melhorar e tento melhorar a cada dia e quero continuar.»

«Penso que estamos a jogar um futebol fantástico, estamos a mostrar, em cada jogo, que podemos manter o mesmo nível das melhores equipas e penso que o mostrámos hoje. Foi uma atmosfera maravilhosa com os adeptos, estádio cheio, parabéns a toda a equipa.»