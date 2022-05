Pep Guardiola, treinador do Manchester City, em declarações após a derrota com o Real Madrid, que afasta o Man. City da final da Champions, lamentou os dois golos sofridos nos minutos finais do tempo regulamentar da meia-final, em casa do Real Madrid.

«Não tivemos jogo na primeira parte, depois, na segunda, quando estávamos melhor, sofremos dois golos. Não tentámos perder tempo, continuámos a fazer o nosso jogo, mas eles meteram muita gente na frente nos últimos minutos e marcaram dois golos», analisou.

Questionado se acreditava aos 89 minutos que o apuramento para a final estaria assegurada, a resposta do catalão foi perentória.

«Com a experiencia que tenho neste campo, claro que não. Agora resta-nos seguir em frente. Temos de felicitar o Real Madrid e o Liverpool por irem à final. É um golpe duro para nós, mas é normal».

Guardiola assumiu ainda que a sua equipa teve dificuldade em jogar no prolongamento devido às «muitas interrupções».