Depois do empate (1-1) no Parque dos Príncipes, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, salientou a importância de assegurar um ponto diante de um adversário como o Paris Saint-Germain.

«Estou muito feliz porque confirmámos a exibição muito boa da semana passada. Jogar contra o PSG no estádio deles não é fácil. São uma equipa muito boa, estávamos a perder 1-0, mas, apesar disso, continuámos a jogar bom futebol, a mostrar boa atitude e, no final, conseguir um empate... Foi uma exibição top dos jogadores, hoje mostraram muito boa mentalidade», começou por dizer o técnico germânico na conferência de imprensa.

«Antes do jogo, sabíamos que se ganhássemos estávamos na fase a eliminar. Era o nosso objetivo, mas, se não podes ganhar, tens de levar um ponto. É um bom resultado para nós, sabemos da qualidade do PSG e respeitamos essa qualidade», acrescentou.

Schmidt assumiu que nenhuma das equipas criou «muitas oportunidades claras» e considerou que o empate «é o resultado justo». Desafiado a explicar a postura do Benfica nesta época, o treinador dos encarnados explicou porque é que a equipa não se limita quase exclusivamente a tarefas defensivas nas competições europeias.

«Desde o início da época que jogámos assim. Acredito num estilo ativo de futebol, é por isso que estou aqui, para mudar um pouco a ideia, a forma como queremos jogar,. Os jogadores estiveram bem desde o início da época. Claro que ficamos confiantes com os bons jogos nos play-offs para a Champions e fomos capazes de dar sequência nos grandes jogos, como aqui. Se os jogadores são capazes de fazer isto, é porque estão convencidos da forma de jogar, têm uma atitude muito boa e qualidade, claro. É assim que queremos jogar e como os adeptos querem que joguemos. E nós queremos fazê-los felizes. Por isso, vamos continuar assim», rematou.