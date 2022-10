Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview à Eleven Sports, após o empate (1-1) com o PSG no Parque dos Príncipes:

«[Boa exibição fora. Sente-se orgulhoso ou queria mais?] Sinto-me orgulhoso, claro. Pela forma como os jogadores estão a jogar nestes jogos difíceis, a perder 1-0, que é uma situação difícil, mas nunca desistimos, sempre acreditámos em nós, jogámos bom futebol e somos capazes de dar a volta nestes jogos e estou muito orgulhoso. Quando começa o jogo, queremos sempre ganhar, mas isso é um objetivo muito grande com o PSG. Quando não podes ganhar, tens de levar um ponto. Disse-o após o primeiro jogo e repito agora. Acho que foi um resultado justo, novamente. Jogar dois jogos assim contra o PSG diz muito sobre a qualidade e a atitude dos jogadores.

[ O que queria com Aursnes no onze?] Queria um jogador confiável, que é forte na pressão, a ajudar os laterais e bom com bola, pode correr muito. Mostrou essas qualidades. Fez um bom jogo.

[Quando viu o sorteio em agosto imaginava que poderia estar quase apurado ao fim de quatro jogo?] Nem pensava nisso, para ser honesto. Só vi que era um grupo difícil para avançar à fase a eliminar, mas, após quatro jogos, estamos numa posição muito boa e agora temos de ir até ao fim. A equipa joga como uma equipa que merece estar na fase a eliminar, mas temos de jogar mais dois bons jogos.

[Benfica vai lutar pelo primeiro lugar?] O primeiro objetivo é ganhar contra a Juventus para garantir. Se depois for possível, claro.»