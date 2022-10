Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, à CNN Portugal, após o empate na receção ao PSG (1-1), em jogo da 3.ª jornada do grupo H da Champions:

[Se é um resultado justo:] «Sim, penso que sim. Podíamos ter ganho e podíamos ter perdido. Penso que houve boas oportunidades para marcar, o adversário também teve e teve mais posse de bola, penso que no fim é um resultado merecido para as duas equipas. Bom jogo de futebol, claro que queremos ganhar, mas quando não podemos ganhar, temos um ponto.»

[Se os jogadores seguiram a estratégia na perfeição:] «Penso que jogámos com coragem, acreditámos em nós, tivemos confiança para jogar contra uma equipa de topo da Europa, com o nosso estilo de futebol, não muito altos na defesa, penso que também foi a chave para conseguir um ponto. Tivemos um jogo aberto, tivemos os adeptos connosco e, juntos, penso que criámos um jogo muito bom. Estamos contentes com a exibição, dá-nos confiança.»

[Empate com o PSG nas contas:] «Pode ser um ponto muito importante, mas isto está a meio. Tudo é possível, está nas nossas mãos, essa é a parte boa. Sete pontos depois de três jogos é bom até agora, mas com sete pontos não garantimos a passagem.»

[Jogo da próxima semana com o PSG em Paris:] «Não é decisivo, é muito importante, mas há mais jogos, penso que não é decisivo.»