Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Besiktas por 4-1, na terceira jornada da Liga dos Campeões:

«Nós sabíamos que era um jogo muito difícil. Tivemos várias oportunidades, mas os primeiros 15 minutos foram do Besiktas. Tivemos dificuldades em ter a bola, em controlar o jogo. E, depois, o golo do Coates mudou-nos o jogo. Isso acontece em vários jogos, já o tínhamos dito. Dar o exemplo do Ajax: entrámos a perder. E as situações do jogo mudam completamente a dinâmica do jogo. Foi o que aconteceu.»

«Depois, partimos para uma exibição boa, tivemos várias saídas e podíamos ter sido melhores, fomos competentes defensivamente. E relembrar, porque aprendemos com os jogos e para não nos deixarmos enganar: o 3-2 que é anulado… foi importante ir para o intervalo com vantagem de dois golos e a partir da segunda parte controlámos o jogo. Podíamos ter feito mais golos e foi assim a história do jogo.»

«Só a partir do quarto golo, do Paulinho, é que senti que realmente o jogo estava ganho. Estávamos a falhar oportunidades e uma equipa de qualidade como o Besiktas, com o seu público, que faça o 3-2, nem que seja aos 90 minutos… e nós somos um pouco uma equipa assim. Já tivemos situações em que marcámos dois golos nos descontos e podia acontecer o mesmo. A partir do 4-1 senti que o jogo estava decidido.»