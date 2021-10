Pablo Sarabia, jogador do Sporting, em declarações à Eleven, depois da vitória dos leões sobre o Besiktas (4-1), em Istambul, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

[Primeiros pontos na Champions]

- Sim, é uma vitória muito importante para nós. Não começamos esta competição da melhor forma, com as duas derrotas, mas a defesa esteva bem, a linha também esteva bem, estivemos muito duros na defesa e fizemos um bom jogo para ganhar aqui onde os três pontos nunca são fáceis.

[Besiktas fica praticamente de fora]

- Primeiro era importante ganhar para somarmos os primeiros pontos. Agora queremos ganhar também em nossa casa e somar seis pontos. Depois vamos ver o que se passa. É um passo importante para a Liga Europa, mas queremos vencer os nossos jogos em casa e no final vamos ver se dá para chegar aos lugares da frente.

[Primeiro golo?]

- Muito feliz com o meu primeiro golo. Tive de me adaptar à equipa, é um sistema novo para mim, mas aos poucos e poucos vou crescendo e vou conhecendo os meus companheiros, o que é muito importante para saber quando tenho de me desmarcar, quando tenho de recuar para ajudar a equipa.