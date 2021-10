Declarações do futebolista do Sporting, João Palhinha, à Eleven Sports, após a vitória por 4-1 ante o Besiktas, na Turquia, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões:

«Eu acho que não é possível falar de exibição individual sem falar da grande exibição coletiva. Acho que toda a gente fez um excelente jogo. Melhorámos bastante, temos vindo a melhorar nas competições europeias, a equipa esteve muito compacta a defender, soube aproveitar quando teve bola as oportunidades que teve. Ainda podíamos ter feito mais golos, mas acho que fizemos um excelente jogo e se calhar peca um bocadinho por escasso, mas já foi muito bom.»

[Entrada do Besiktas:] «Sabíamos que vínhamos jogar num estádio com um ambiente que favorecia bastante a equipa da casa, um ambiente que, para quem joga aqui e quem visita este estádio, não é fácil nos minutos iniciais, mas com o decorrer do jogo fomo-nos adaptando, reagimos bem a essas adversidades do início da partida e acho que fizemos um excelente jogo. Agora temos de pensar no campeonato, descansar e dar tudo por este clube.»

[Apuramento:] «O mister disse isso na flash antes do jogo, enquanto for possível vamos acreditar, fazer o nosso trabalho até ao fim e acreditar para sempre, ainda há muita água para correr.