«The Chaampiooonns!» O hino inspirador da Liga dos Campeões vai ecoar na Pedreira e, depois do Nápoles, desta vez é para receber o todo-poderoso Real Madrid.

A equipa de Carlo Ancelotti tem como dúvida para o jogo o internacional francês Edouard Camavinga, que no treino da véspera, já em Portugal, saiu com queixas, mas traz uma constelação de estrelas à «Cidade dos Arcebispos».

Do lado do Sp. Braga, o lateral direito espanhol Víctor Gómez está fora de combate, como garantiu Artur Jorge na antevisão do jogo. Excetuando essa baixa, os «Guerreiros do Minho» deverão atuar com uma equipa próxima do seu onze base nos últimos jogos.

O Sp. Braga-Real Madrid joga-se esta noite, tem o pontapé de saída marcado para as 20 horas e terá transmissão em direto na TVI e no Maisfutebol, que faz também o acompanhamento do jogo AO MINUTO.

Veja o onze do Sp. Braga na galeria associada.