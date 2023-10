O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, salientou esta segunda-feira que o jogo com o Sporting de Braga é uma «grande oportunidade» para encaminhar a equipa espanhola na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas deixou o alerta para um adversário que «joga bom futebol» e que marcou «muitos golos nos últimos jogos».

«É uma oportunidade para nós, depois de duas vitórias [ndr: contra Union Berlim e Nápoles]. Seria bom ganhar outra vez. É um jogo contra uma equipa que joga bem futebol, que gosta de ter o controlo, de atacar. Então, como digo sempre, defender é um aspeto importante, porque a partir daí podemos aproveitar as qualidades individuais que temos», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão.

«A confiança é um aspeto importante. Confiança – e não medo – é mais positivo, mas temos de respeitar o adversário, que ataca muito bem, marcou muitos golos nos últimos jogos. Máximo respeito, tendo em conta que é uma grande oportunidade para encaminhar a fase de grupos», reforçou.

Depois de Braga, o Real Madrid visita o Barcelona no sábado, para a liga espanhola, mas Ancelotti rejeitou a ideia de rotação na equipa, embora tenha deixado no ar a ideia de que pode operar mudanças face ao empate do último sábado em Sevilha.

«Não [ndr: passou pela cabeça rotação], mas isto não significa que vou colocar a mesma equipa que jogou no sábado [em Sevilha], porque tenho de avaliar a condição de alguns jogadores, sobretudo os que voltaram depois de lesão: Alaba, Mendy… Tenho de avaliar, porque o Nacho também está de volta e há algumas mazelas depois do jogo. Hoje treinamos com todos os que viajaram e depois vou tomar a decisão de colocar os onze», referiu, garantindo que no balneário não há conversa sobre o jogo em Barcelona, antes do Braga.

«Nunca falámos do jogo que temos na liga, estamos concentrados e focados, os jogadores estão a desfrutar para recuperar bem e chegar no topo ao jogo de amanhã, que é neste momento o mais importante, é uma grande oportunidade para encaminhar o grupo e temos de aproveitar», insistiu.

Ancelotti foi ainda questionado, na penúltima pergunta, sobre quantas Bolas de Ouro teriam ganho Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé, caso Pelé (que cumpriria 83 anos esta segunda-feira) tivesse jogado na mesma geração do argentino e do português. «Quem pode dizê-lo? O bom do futebol é que há uma geração com Pelé, outra com Messi e Ronaldo, Maradona… é impossível comparar estes génios do futebol. Pelé deixou uma imagem de um futebolista espetacular, um talento espetacular, como vão deixar Messi, Ronaldo e como vão deixar muitos outros», disse.

A resposta foi dada entre algumas gargalhadas, mas a maior ficou guardada para o fim, quando Ancelotti deixou uma indireta, depois de metade das perguntas na conferência de imprensa (cinco em dez) terem sido sobre o tema arbitragem. «Tinha uma ideia muito clara de dar o onze, mas uma pena que não me tenham perguntado (risos). Primeira vez!», finalizou.

O Sp. Braga-Real Madrid tem apito inicial agendado para as 20 horas de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. À partida para este jogo, no grupo C, o Real Madrid é líder com seis pontos, Nápoles e Sp. Braga têm três cada e o Union Berlim ainda não pontuou.