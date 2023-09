Declarações de Vítor Carvalho, médio do Sp. Braga, na sala zona mista do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-2) frente ao Nápoles, em jogo do grupo C da Liga dos Campeões:

«O golo que sofremos no final acabou por resolver a partida, estávamos vivos até aos 85 minutos, conseguimos empatar o jogo, mas saímos todos desiludidos, queríamos mais, mas agora é pensar no próximo jogo».

«É uma fase menos boa porque os resultados não estão a aparecer, nos dois últimos jogos tentámos, lutámos, assim como hoje, mas as os resultados não apareceram. Agora é mudar o ‘chip’ e tentar e reverter a situação já diante do Boavista».

«Não sinto uma motivação diferente em relação aos jogos da Liga dos Campeões, eu entro sempre em campo nos jogos do Braga para dar o máximo, mas estamos a sofrer e a pecar um pouco nos jogos da Liga. Sabemos disso e o treinador já nos alertou sobre isso. Este jogo foi diferente, lutámos mais e criámos mais chances e podíamos ter tido um pouco mais de sorte para ter um resultado diferente. A Liga dos Campeões é onde estão os melhores, sabemos disso, que seriam confrontos difíceis, que não haveria adversários fáceis. Queremos fazer mais e melhor para alcançar os objetivos do Braga».

[Sensação de jogar a Champions, de ouvir o hino?] «Fiquei mais emocionado quando ouvi o hino da Champions, como quando da primeira vez, com o Panathinaikos, na pré-eliminatória, esse foi um dos momentos mais felizes da minha carreira profissional, espero ouvi-lo muitas mais vezes».

[Concorrência com João Moutinho no meio campo] «Toda a ajuda é bem-vinda, o plantel tem muita qualidade, todos querem jogar e contribuir e dar o seu melhor. É uma luta sadia e o treinador vai escolher quem estiver melhor, vejo isso coo uma mais valia para o grupo».