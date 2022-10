Francisco Trincão, jogador do Sporting, comentou desta forma a derrota da sua equipa no reduto do Marselha (4-1), em encontro referente à 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Declarações na flash interview da Eleven Sports:

«Faz parte do futebol. Estes jogos contra estas equipas são sempre no detalhe. Damos sempre o nosso melhor para vencer, mas não somos os piores por perdermos nem éramos os melhores por termos ganho.»