O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, parecia visivelmente irritado após a derrota ante o Villarreal (0-3) que ditou a eliminação dos italianos nos oitavos de final da Liga dos Campeões e esclareceu que não houve qualquer problema com o técnico dos espanhóis, Unai Emery, que cumprimentou de forma seca e rápida (vídeo associado ao artigo).

«Não foi nada com Emery, que felicito pelo grande jogo. As polémicas são inúteis. Há que aceitar que, no futebol, as coisas às vezes saem mal. Não me refiro ao árbitro», afirmou Allegri, em declarações após o final do encontro, citado pelo As.

Allegri elogiou a sua equipa e disse que o penálti do primeiro golo do Villarreal acabou por ser decisivo.

«Jogámos muito bem durante 75 minutos. O Villarreal colocou-se atrás na segunda parte e o penálti foi decisivo. Nada posso apontar aos rapazes. O Villarreal não procurou nem o contra-ataque, fechou-se atrás. Queriam chegar ao prolongamento e nós não gerimos bem o 0-1. Faltavam 15 minutos e ainda nos marcaram mais dois golos», apontou.

«Há que pensar no futuro, temos o campeonato e o que aconteceu na Champions não se pode mudar. Entendo que as pessoas tenham assobiado, mas eu estou satisfeito com o trabalho dos jogadores», defendeu.