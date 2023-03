Para quem cresceu a jogar Championship Manager (ou o sucessor, Football Manager), estes são nomes inesquecíveis.

Jogadores pouco conceituados na altura, muitos deles jovens, mas que se revelavam verdadeiros craques, o que fazia com quem fossem alvos incontornáveis no mercado de transferências.

Mais do que recordar esses nomes, o Maisfutebol foi ver como estão agora. Do português Hugo Pinheiro (com referência ao mítico Tó Madeira), ao americano Freddy Adu.

Uma referência especial para Maxim Tsigalko, lenda do jogo, falecido em dezembro de 2020.

Venha daí recordar as lendas do Championship Manager: quem os viu e quem os vê (veja a galeria associada).