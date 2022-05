Danny Drinkwater foi contratado pelo Chelsea ao Leicester, mas nunca conseguiu afirmar-se em Stamford Bridge: somou poucos jogos – apenas 23 – e muitos empréstimos, o mais recente ao Reading.

Ora, na hora de despedir-se dos blues, pois o seu contrato termina agora, o médio inglês deixou uma mensagem nas redes sociais surpreendentemente... honesta.

A mensagem de Drinwkater:

«O meu tempo no Chelsea chegou ao fim. Honestamente, sinto-me muito estranho por escrever isto. Eu, o clube e os adeptos estamos muito desapontados com a forma como tudo correu, não há dúvidas sobre isso. Lesões, a maneira como fui tratado, erros que cometi, problemas fora de campo, falta de tempo de jogo... a lista de desculpas podia ser interminável, mas eu não quero nem posso mudar o que aconteceu. Vou olhar para as coisas positivas que aconteceram nos últimos cinco anos. Joguei com grandes jogadores, fui treinado por grandes treinadores, trabalhei com um staff brilhante, vivi em sítios maravilhosos, viajei pelo mundo e ganhei mais algumas medalhas. O futebol é um desporto fantástico, mas este negócio foi mau para as duas partes, não há dúvidas. Peço desculpa aos adeptos do Chelsea, adorava que me tivessem visto no meu melhor a fazer o que mais gosto com esta camisola.»