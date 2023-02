Hernán Crespo chegou a treinar Enzo Fernández, em 2020 e 2021, quando o jovem médio foi emprestado pelo River Plate ao Defensa y Justicia. O antigo internacional argentino ficou encantado com os dotes do médio, delirou com a sua prestação no Campeonato do Mundo e agora está eufórico pela sua chegada ao Chelsea, clube onde o avançado também jogou em duas temporadas (2003/04 e 2005/06).

«Ele já me tinha feito muito, muito feliz em dezembro, com a vitória no Campeonato do Mundo. Agora é uma segunda felicidade que ele me dá num curto espaço de tempo porque chegou ao Chelsea. Estou muito contente e orgulhoso por ele porque ele é muito bom rapaz», começou por destacar o antigo internacional argentino», começou por contar o antigo avançado em declarações ao Daily Mail.

Crespo destaca, acima de tudo, a polivalência do jogador que passou pelo Benfica na primeira metade da época. «Para um treinador ter um jogador como ele, que pode fazer várias posições, é muito importante no futebol atual. Ele pode fazer todas as posições do meio-campo. Ele pode tornar-se num dos melhores médios da história», prosseguiu.

Hermán Crespo faz, inclusive, comparações com algumas das «estrelas» que também brilharam no Chelsea. «Ele é um Makélélé e um Lampard juntos. Se precisares dele na posição de Makélélé ele pode fazê-la muito bem. Mas também pode cheirar o golo, tem um bom remate de fora da área, portanto, se precisares dele atrás do avançado, no papel de Lampard ou Essien, ele também pode fazê-lo», acrescentou ainda o antigo jogador que agora treina o Al-Duhail no Qatar.