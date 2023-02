O Chelsea anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com o brasileiro Thiago Silva, até ao verão de 2024.

O defesa-central, que completa 39 ainda este ano, cumpre neste momento a terceira temporada nos blues, onde já conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.

Formado no Fluminense, Thiago Silva chegou à Europa pelas portas do FC Porto, tendo sido peça importante no Milan e no Paris Saint-Germain.

Esta temporada, soma 24 jogos e duas assistências.