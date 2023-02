Jimmy-Jay Morgan é o mais recente reforço do Chelsea.



O jovem avançado chega a Londres depois de ter dado nas vistas no Southampton: levava seis golos e cinco assistências em 13 partidas esta temporada.



O jogador, de 17 anos, era presença assídua nos trabalhos da equipa principal dos «saints», mas nunca chegou a conseguir estrear-se.



Jimmy-Jay Morgan vai, para já, integrar a equipa de sub-17 do Chelsea. Os valores do negócio não foram divulgados, mas a imprensa inglesa refere que o futebolista custou cerca de sete milhões aos «blues».