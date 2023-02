João Félix admitiu nesta sexta-feira, numa longa entrevista ao jornal AS, que tinha a saída do At. Madrid pensada há muito tempo, devido à dificuldade em adaptar-se à forma de jogar da equipa.

«Já pensava trocar de ares há algum tempo porque foi difícil adaptar-me à forma de jogar. Saí porque estava com a cabeça a rebentar de tanto tentar e não conseguir. Tinha que ser neste mercado e acho que foi bom para o Atlético e para mim», revelou, antes de falar sobre Simeone.

«Todos o conhecem e sabem o que ganhou. É um grande treinador. Tem uma forma de entender o futebol diferente da de outros, o que é bom para uns e mau para outros. Depende de cada um. Mas tem as suas virtudes, que o tornam num bom treinador», defende.

O internacional português garante ainda que sentia a confiança de Simeone.

«A confiança tem de partir também do jogador. No início não, mas ao terceiro ano já tinha sempre a confiança no máximo. Mas claro que é normal que um treinador tenha mais confiança nuns jogadores do que noutros», sublinha.

Nesse sentido, Félix não tem dúvidas de que Cholo o fez crescer como jogador.

«É óbvio que fez de mim melhor jogador. Sou melhor jogador agora do que era quando cheguei ao At. Madrid. E isso é graças a todos: Simeone, Fernando Santos, aos meus colegas na seleção e no Atlético, aos jogos que joguei e aos que não joguei. Tudo me fez crescer», nota.

Uma das principais coisas que o jogador natural de Viseu diz ter aprendido com Simeone foi a sofrer, o que vem da ideia de jogo do técnico.

«Aprendi a competir de outra forma. A sofrer em campo. Estar a sofrer, ter uma oportunidade e marcá-la. Essa é a forma dele competir. Que não está errada, apenas é diferente da de outros treinadores», acrescenta.

Já sobre o possível fim da «era Simeone», Félix prefere não se comprometer.

«Todos os anos se diz que vai sair, mas nunca saiu. Por isso, já não acredito em nada do que se diz. Se ficar, muito bem; se for embora, desejo-lhe toda a felicidade. Mas só em junho saberemos o que vai acontecer», desvalorizou.

Félix foi ainda questionado sobre a possibilidade de continuar no Chelsea na próxima época e deixou a possibilidade no ar.

«Não há opção de compra. Teria de haver um acordo com o At. Madrid. Só estou aqui há umas semanas, ainda estou a conhecer tudo. Estou a gostar, mas ninguém sabe o que traz o futuro.»