O antigo ciclista italiano Davide Rebellín, vice-campeão mundial em 2004, morreu esta quarta-feira, após ter sido atropelado por um camião nas proximidades de Montebello Vicentino, informa a agência de notícias italiana ANSA.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, Rebellín, de 51 anos, andava de bicicleta numa rodovia quando foi atropelado por um camião que continuou o trajeto, sem que o condutor se tenha apercebido do acidente.

O ciclista italiano tinha encerrado a carreira no passado mês de outubro, após ter competido a nível profissional durante três décadas.

O corredor natural de San Bonifacio destacou-se ao ser o primeiro a arrebatar as três clássicas das Ardenas no mesmo ano (2004), ao juntar triunfos seguidos na Amstel Gold Race, Flèche Wallonne e Liège-Bastogne-Liège, num feito que, desde então, apenas seria igualado pelo belga Philippe Gilbert, em 2011.

A Work Service Cycling, ultima equipa de Davide Rebellín, já reagiu à morte do italiano, lamentando a sua «repentina e trágica ausência».

«Continua a pedalar, com o mesmo sorriso, o mesmo entusiasmo e a mesma paixão de sempre. Não foi assim que imaginamos o futuro», refere a equipa num comunicado no Facebook, adiantando que «a dor é muita no adeus a um campeão e a uma referência para todos».

Além de mais duas vitórias na Flèche Wallonne (2007 e 2009), Davide Rebellín também se impôs na Züri-Metzgete e na clássica de San Sebastián (ambas em 1997) e no Giro dell"Emilia (2006 e 2014).

Rebellín ganhou ainda corridas por etapas, tais como Tirreno-Adriático (2001) e Paris-Nice (2008), e uma etapa da Volta a Itália (1996), passando duas vezes pela Volta ao Algarve (sexto em 2006 e quarto em 2007) e uma na Volta a Portugal (27.º em 2017).