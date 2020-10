O ciclista francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) venceu, esta quinta-feira, ao sprint, a sexta etapa da Volta a Itália em bicicleta, o Giro, que continua com o português João Almeida (Deceuninck Quick-Step) como camisola rosa na classificação geral.

Na última reta, Démare, que já tinha ganho a quarta etapa, foi letal no sprint, terminando a tirada de 188 quilómetros entre Castrovillari e Matera ao fim e 04h54m38s. O gaulês cavou mesmo alguns metros para toda a concorrência e bonificou dez segundos. Michael Matthews (Sunweb) foi segundo e bonificou seis segundos. O italiano Fabio Felline (Astana) foi terceiro e garantiu os quatro segundos de bonificação.

João Almeida foi 25.º, com o mesmo tempo do pelotão, quatro lugares atrás do compatriota Rúben Guerreiro (EF Pro Cycling), que foi 21.º.

No entanto, a etapa não foi absolutamente tranquila para o jovem de 22 anos, que, a cerca de 37 quilómetros da meta, esteve envolvido numa estranha queda, que obrigou mesmo a uma retificação na bicicleta e a um esforço adicional para recolar ao pelotão.

Na geral, Almeida mantém os mesmos 43 segundos de vantagem para o espanhol Pello Bilbao (Astana) e 48 para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb).

A sétima etapa, esta sexta-feira, liga Matera a Brindisi, na distância de 143 quilómetros. Uma etapa de perfil plano e com duas metas volantes.