O ciclista Filip Maciejuk (Bahrain-Victorious) esteve na origem de uma queda maciça na Volta a Flandres este domingo e foi desqualificado da prova.

A 140 quilómetros da meta, o polaco quis adiantar-se no pelotão, optou por uma manobra arriscada antes da subida do Oude Kwaremont e colocou-se à esquerda, numa zona pavimentada já fora da estrada. Maciejuk não esperava a poça de água que se encontrava alguns metros à frente e, ao pisá-la com a roda, desequilibrou-se, tendo voltado para o meio do pelotão, mas derrubando vários ciclistas. O aparato foi enorme.

O francês Julian Alaphilippe e o belga Tim Wellens foram alguns dos ciclistas que caíram no asfalto.

Ora veja: