João Almeida terminou a 17.ª etapa bem e manteve a camisola rosa no corpo, com os mesmos 17 segundos de vantagem com que partira.

No final, em declarações à organização, o ciclista português falou da dureza da tirada, que teve três contagens de montanha de primeira categoria, elogiando o trabalho da equipa.

«Hoje foi um dia duro, com muitas subidas. Tive uma equipa perfeita ao meu lado e estou mesmo muito contente e agradecido. E sim, mantive a camisola rosa.

Sobre o ataque da Sunweb perto do fim, o português congratulou-os por isso, com alguma ironia à mistura.

«Eles hoje tentaram, chapeau! Mas eu estava a sentir-me bem», disse apenas.

«Voltei a sentir-me bem hoje. Todos sabemos que amanhã [quinta-feira] será um dia duro. Posso ter um dia mau e perder tudo, é mesmo assim. Por isso, vou aproveitar ao máximo esta camisola esta noite», concluiu.