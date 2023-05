João Almeida conservou o quarto lugar na geral da Volta a Itália após a quinta etapa.

A ligação entre 171 quilómetros entre Atripalda e Salerno foi feita debaixo de chuva e foram muitos os incidentes ao longo do percurso, com destaque para as duas quedas do favorito Remco Evenepoel.

No final da etapa, numa curta declaração à assessoria de imprensa da UAE Team Emirates, o ciclista português sintetizou um dia difícil que o obrigou a atenções redobradas. «Foram quatro horas de corrida e perdi para aí quatro anos de vida. Não foi fantástico», disse, apesar de tudo, com boa disposição.

Nesta quinta-feira, a sexta etapa começa e termina em Nápoles, sendo propícia a mais uma chegada discutida ao sprint.