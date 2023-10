Já se sabe que os sprints finais, no ciclismo, são tensos e nervosos. Por vezes, até demais.

Maxim Van Gils, da Lotto-Dstny, protagonizou um desses casos de exagero sobre a linha de meta. O corredor belga, de 23 anos, foi apanhado pelas câmaras a dar um ‘calduço’ na cabeça de um adversário, o grego Giorgios Bouglas, no momento em que os dois, que seguiam no pelotão principal, cruzavam a linha de chegada.

Foi em Utsunomiya, perto de Tóquio, no criterium que funciona como prólogo para a corrida principal da Taça do Japão de estrada, este fim de semana. Bouglas terminou em oitavo lugar e Van Gils em décimo.

A equipa belga emitiu um comunicado a pedir desculpa pelo gesto do seu atleta. «Lamentamos sinceramente o comportamento do nosso ciclista Maxim Van Gils no Criterium da Taça do Japão», diz o texto, que acrescente: «Maxim e a sua equipa querem pedir desculpa pelo seu gesto no final da corrida».

O próprio corredor também se justificou, explicando o sucedido. «Lamento profundamente o que fiz e já pedi desculpa ao júri da corrida», disse Van Gils, que foi multado em 50 francos suíços (cerca de 53 euros) e deve perder alguns pontos UCI.

«O gesto foi uma reação ao comportamento perigoso de outro corredor», acrescentou o belga. «Mas sei que o que fiz foi errado. Foi uma reação no calor do momento, mas errada, e não devia ter-lhe batido e sim ter mantido as mãos no guiador», acrescentou.

O corredor da Lotto diz que aceita a sanção da UCI e pede desculpa pelo que fez.

«Esta é também uma lição importante para o futuro, para me manter calmo em situações como esta e reagir de forma adequada após a corrida», concluiu.

Van Gils é profissional desde 2021 e tem como melhor resultado uma vitória no Saudi Tour do ano passado. E foi segundo na dura etapa do Grand Colombier, na Volta a França deste ano.

O belga Edward Theuns, da Lidl-Trek, venceu, pela terceira vez na carreira, o criterium da Taça do Japão.