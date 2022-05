Numa altura em que seguia no quarto lugar da classificação geral e ainda bem lançado para agarrar um posto do pódio, o português João Almeida teve de abandonar o Giro, após um teste positivo à covid-19, na manhã desta quinta-feira. Já ao final do dia, o ciclista de A-dos Francos assumiu a desilusão.

«Nem sei como começar… Esta manhã, a tristeza encheu o meu coração.Talvez seja porque ainda sou jovem e nunca tive um percalço destes, pelo momento e pelas circunstâncias», escreveu numa publicação nas redes sociais.

O ciclista da Team Emirates acordou com dor de garganta e febre e já nem participou na 18.ª etapa da Volta a Itália.

«Amo o que faço, é meu foco. E amo ainda mais o Giro. Tem um significado especial para mim. Mas entendo que os contratempos fazem parte do caminho e aceito. Para seguir em frente, senti a necessidade de vir aqui desabafar, não reclamar e agradecer a todos pelo apoio incansável, principalmente neste momento. Desejo aos meus companheiros tudo de bom para o resto do Giro. Tempo para recuperar e voltar mais forte», concluiu João Almeida.

O belga Dries de Bondt (Alpecin-Fenix) venceu a etapa desta quinta-feira, num sprint restrito, com o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) a manter a camisola rosa.