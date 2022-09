O ciclista neerlandês Mathieu van der Poel assumiu, esta terça-feira, no regresso aos Países Baixos, que errou no seu comportamento num hotel na Austrália perante duas adolescentes, à margem dos Mundiais de estrada, mas negou ter empurrado qualquer uma delas, ainda que tenha admitido que agarrou o braço de uma.

«Consegui dormir um pouco, mas foram alguns dias stressantes. Eu imaginei a Austrália completamente diferente, claro. As imagens que surgiram? Mostram o que eu disse. Eu realmente segurei uma menina pelo braço, certamente não com a intenção de magoar alguém. Quem me conhece, sabe que nunca fiz mal a ninguém. Há muitas histórias por aí, sobre empurrões e outras coisas, isso não é verdade e não foi o que aconteceu. Há duas versões da história e quando estás na Austrália é muito difícil de lidar com isso», afirmou Van der Poel, em declarações à, à VTM, no aeroporto de Zaventem, na Bélgica.

Por outro lado, o ciclista da Alpecin-Fenix também fez autocrítica. «Sinto muito e cometi um erro. Devia ter lidado com isso de forma diferente, mas infelizmente aconteceu. Eu devia ter chamado alguém da receção, mas pensei que podia resolver sozinho. Foi completamente errado. Cabe-me deixar isto para trás. Já estou feliz por voltar a casa, onde posso encontrar um pouco de paz e sossego», declarou.

Van der Poel foi condenado na Austrália por agressões às duas adolescentes, tendo pago uma multa total de 1.011 euros. A condenação também significa que o ciclista não pode entrar no país durante os próximos três anos.

A polícia da Nova Gales do Sul (Austrália), sem nunca identificar Van der Poel, confirmou à agência France-Presse no domingo ter detido um homem de 27 anos (a idade do ciclista), acusado de dois casos de «agressão» contra duas adolescentes, de 13 e 14 anos.

«Pelas 22h40 [locais, menos nove horas em Lisboa] de sábado, um homem esteve envolvido numa altercação verbal com duas adolescentes de 13 e 14 anos num hotel de Brighton-Le-Sands. De acordo com os factos presumidos, ele terá empurrado as duas adolescentes, tendo uma delas caído ao chão e outra sido projetada contra a parede, o que lhe causou um pequeno arranhão no cotovelo», informou a polícia em comunicado.

Na mesma nota, a polícia do estado da costa leste australiana precisava que, na sequência do incidente, a direção do hotel foi «informada» e, «de seguida, a polícia foi chamada», com «um homem de 27 anos a ser detido pouco depois», sendo levado para a esquadra de Kogarah, onde foi «acusado por dois casos de agressão».