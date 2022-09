Com apenas 22 anos, Remco Evenepoel venceu a última edição da Volta a Espanha, entrando para a lista restrita de vencedores como Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Christopher Froome ou Primoz Roglic.

O percurso o belga no desporto, porém, não foi fácil: Evenepoel começou a carreira inicialmente no futebol, tendo jogado nas camadas jovens do Anderlecht e PSV Eindhoven e ainda nas seleções jovens da Bélgica. Mas em 2017, a pouca utilização e a doença da mãe fez Remco deixar as quatro linhas e optar pelo ciclismo, uma paixão herdada do pai.

18 meses após ter «mudado de vida», o ciclista natural de Flandres foi campeão mundial de juniores de estrada e contrarrelógio, tendo despertado o interesse de equipas como a Deceuninck - Quick-Step, com quem assinaria em 2018.

Desde então nunca mais parou, até que em 2020 na Volta à Lombardia a carreira do jovem ciclista esteve em risco: caiu de um viaduto, fraturou a pélvis e sofreu uma contusão no pulmão direito, o que obrigou a uma paragem de cerca de oito meses.

Nesse mesmo ano, Evenepoel revelou que o tempo que viveu no futebol foi o pior da sua vida.

«Estive 11 anos no futebol e para ser honesto, os últimos tempos foram os mais difíceis. Quebraram-me mentalmente», confidenciou em entrevista à revista britânica Cycling Weekly.

«Mas agora quando olho para trás, vejo que isso tornou-me mais forte como pessoa e na vida. Francamente, estou mais orgulhoso de usar esta camisa [Deceuninck - Quick-Step], e divirto-me mais», acrescentou.

Após superar as lesões, Remco Evenepoel venceu a edição de 2022 da Volta a Espanha e entrou para a história do ciclismo, ao tornar-se no primeiro belga a vencer uma grande volta desde 1977, altura em que Freddy Maertens venceu precisamente a mesma competição.