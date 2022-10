Ivo Oliveira conquistou, esta exta-feira, a medalha de bronze na prova de perseguição individual, nos Mundiais de pista que decorreu em Saint-Quentin-en-Yvelines, em França.



Vice-campeão mundial da disciplina em 2018, o português de 26 anos cumpriu a prova com 4.08,738 minutos, melhor do que o britânico Dan Bigham, adversário pelo último lugar do pódio.



A medalha de ouro foi conquistada pelo italiano Filippo Ganna que superou o compatriota Milan Jonathan.