Ruben Guerreiro concretizou um objetivo pessoal esta sexta-feira ao vencer a Volta à Arábia Saudita, revelando-se «muito contente» por ter correspondido às expectativas da «ambiciosa» Movistar e por ter sido recompensado pelo trabalho duro que tem feito no ciclismo.

«Nunca tinha vencido uma corrida por etapas. No ano passado, tinha-me aproximado fazendo terceiro na Volta à Alemanha. Estou muito contente, concretizei um objetivo pessoal, mas, sobretudo, concretizei um objetivo da equipa, que era vir aqui ganhar a etapa mais dura e vencer a geral. Esta é uma equipa muito ambiciosa. É, realmente, muito bom chegar e vencer», resumiu em declarações à agência Lusa.

O ciclista de Pegões Velhos, que esta temporada trocou a norte-americana EF Education-EasyPost pela formação espanhola, estreou-se a vencer uma geral em elites, depois de já ter triunfado no Grande Prémio Liberty (2015) e na Volta a Portugal do Futuro de 2014, ainda como sub-23.

Depois de na quinta-feira ter chegado à camisola verde, ao ganhar a etapa rainha da prova, esta sexta-feira bastou a Guerreiro chegar integrado no pelotão na quinta e última tirada, na qual o italiano Simone Consonni (Cofidis) se impôs, para festejar a conquista da geral da Volta à Arábia Saudita.

«Para mim, [esta vitória] representa muito, porque eu trabalho muito duro. Realmente, somos recompensados sempre na vida, não só no desporto, quando trabalhamos duro. Alguma coisa boa há de vir e eu sempre acreditei, sobretudo pelo apoio da minha família e desta grande equipa, que me deram todas as condições para me focar só no ciclismo e tentar concretizar todos os meus objetivos. A vitória é a cereja em cima do bolo», confessou.

O «rei da montanha» do Giro 2020 foi secundado no pódio da Volta à Arábia Saudita pelo italiano Davide Formolo (UAE Emirates), que terminou a oito segundos, enquanto o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) foi terceiro, a nove.

Embora tenha conquistado a sua primeira prova por etapas, depois de triunfar nos Nacionais (2017), na nona etapa do Giro 2020 e no Mont Ventoux Dénivelé Challenge (2022), Guerreiro nega que esta vitória represente maior pressão para a restante temporada.

«A fasquia é sempre a mesma, é ir dia a dia. Eu só nos últimos dois anos é que comecei a fazer bons resultados, também devido à estabilidade que consegui. Sempre tive muitas lesões, vários problemas. Acho que a maior vitória foi conseguir ultrapassar isso e encontrar-me a mim mesmo. Essa é a minha maior vitória como ciclista e como pessoa», assumiu o corredor de 28 anos.

Guerreiro garantiu que nunca estabelece «objetivos muito altos», mas antes trabalha «duro» e espera «essas recompensas, de vitórias ou bons lugares».

«É assim que trabalho, é esse o pensamento, e é assim que vou encarar cada corrida, com o máximo de ambição, mas respeitando os planos da equipa», concluiu.