O ciclista português Rui Costa terminou neste sábado a Volta à Arábia Saudita no terceiro lugar da geral, vencida pelo belga Maxim Van Gils, da Lotto.

A última etapa da prova foi discutida ao sprint e conquistada por Dylan Groenewegen.

Rui Costa, da equipa UAE - Emirates, tinha partido para a tirada final no terceiro lugar e com esperança de ainda melhorar a classificação, mas acabou por segurar o último lugar do pódio.