O dinamarquês Andreas Kron (Lotto Soudal) venceu, esta segunda-feira, a primeira etapa da Volta à Catalunha em bicicleta, assumindo a liderança da geral individual com o português Rui Costa (UAE Emirates) a abandonar após sofrer uma queda.



A queda na parte inicial da etapa acabou por marcar o dai e fez duas vítimas, uma delas o corredor luso, que vinha a liderar a UAE Emirates e viu-se forçado a abandonar. Além de Rui Costa, também o belga Pieter Serry deixou a prova, desfalcando a Deceuninck-QuickStep, que tem como chefe de fila João Almeida, 27.º classificado nesta etapa, ao chegar com o pelotão, a 16 segundos da fuga.



Em relação ao vencedor da etapa, Kron, de 22 anos, foi o melhor do quarteto de fugitivos que discutiu a vitória após 178,4 quilómetros, com partida e chegada em Calella, à frente do espanhol Luis León Sánchez (Astana), segundo, e do francês Remy Rochas (Cofidis), terceiro, ao cabo de 4:20.15 horas.

No primeiro dia da centésima edição da prova, de regresso após a pandemia de covid-19 ter cancelado a corrida em 2020, foi uma fuga a aproveitar o percurso acidentado, com três subidas categorizadas, para manter o pelotão, e os sprinters, longe da meta.

A vitória sorriu a Kron, que somou o primeiro triunfo em provas do WorldTour, à primeira tentativa, depois de em 2020 se ter estreado como profissional com uma etapa na Volta ao Luxemburgo, que não pertence ao escalão principal.



Além de João Almeida, Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) concluiu a tirada na 13.ª posição, ocupando o mesmo lugar e à mesma distância de Kron.

A segunda de sete etapas, na terça-feira, é um contrarrelógio de 18,5 quilómetros em Banyoles.