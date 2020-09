Nigel Ellsay (Rally Cycling), que esta terça-feira abandonou a Volta a Portugal após uma queda violenta nos primeiros quilómetros da etapa que ligou Paredes ao Alto da Senhora da Graça, tem uma suspeita de fratura da clavícula.

A informação foi comunicada pela equipa do ciclista canadiano, que adiantou ainda que o corredor está consciente e a realizar uma bateria de exames.

Ellsay embateu no bandeira amarela, que fazia sinalização apeado, nos primeiros quilómetros da tirada, que liga Paredes ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto. Ambos foram transportados para o Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, em Penafiel, tendo o bandeira amarela sido depois transferido para o Hospital de S. João, no Porto.

Inicialmente, fonte da organização da Volta adiantou, à agência Lusa, que o prognóstico de ambos era «grave».