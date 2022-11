O FC Porto e a W52 anunciaram nesta quinta-feira a criação de um novo projeto de ciclismo que vai iniciar a próxima época desportiva com uma equipa de sub23 e uma «aposta no ciclismo».

«Ancorado na associação “Fonte Nova - Clube de Ciclismo”, o novo projeto apostará no desenvolvimento do ciclismo jovem, assumindo também um claro compromisso de defesa da ética e dos valores do desporto». lê-se numa nota enviada às redações.

«O novo projeto W52 - FC Porto terá uma equipa de ciclismo de Sub 23 e avalia ampliar a sua atividade a sectores como o desporto para pessoas com deficiência e de formação», acrescenta a mesma nota.

Recorde-se que em julho a W52-FC Porto perdeu a licença desportiva, em virtude de um escândalo de doping, divulgado após uma investigação intitulada «Prova Limpa».