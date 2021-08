O desporto neo-zelandês está em choque com a morte de Olivia Podmore, ciclista que fez parte da comitiva da Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

A jovem atleta, de apenas 24 anos, foi encontrada esta segunda-feira à noite sem vida em casa em Cambridge, na ilha sul do país dos Antípodas.

Especialista em ciclismo de pista, Podmore não esteve presente em Tóquio2020. Horas antes da confirmação do óbito, publicou, na rede social Instagram, uma reflexão sobre a dureza do desporto. «O desporto é um escape fantástico para muita gente. É uma luta, mas é tão gratificante. O sentimento quando ganhamos não tem comparação, mas o sentimento quando perdemos, quando não somos escolhidos mesmo quando nos qualificamos, quando estamos lesionados, quando não vamos ao encontros das expetativas da sociedade, como ter uma casa, casar e ter filhos porque tentamos dar tudo no nosso desporto, essas sensações também são diferentes», escreveu numa publicação que entretanto foi apagada.

A polícia neo-zelandesa está a investigar as causas da morte.

O Comité Olímpico da Nova Zelândia emitiu um comunicado a lamentar a morte da ciclista e colocou à disposição apoio psicológico a todos os seus atletas e membros do staff.