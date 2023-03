O australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) venceu nesta quinta-feira a quarta etapa da Volta à Catalunha, enquanto o português João Almeida (UAE-Emirates) chegou no pelotão e manteve o quinto lugar na classificação geral.

Groves, de 24 anos, completou os 188,2 quilómetros entre Llívia e Sabadell em 4h19m37, batendo ao sprint o francês Bryan Coquard (Cofidis) e o neozelandês Corbin Strong (Israel-Premier Tech), que foram segundo e terceiro, respetivamente.

Os favoritos à vitória na geral chegaram integrados no pelotão, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a manter a liderança da prova, com o mesmo tempo de Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) e Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) no terceiro posto, a 19 segundos, mantendo-se o espanhol Mikel Landa (Bahrain-Merida) em quarto, a 44 segundos, o mesmo tempo de Almeida, que é quinto.

Ivo Oliveira, o outro português da UAE-Emirates, terminou a etapa no 12.º lugar e está agora no 137.º na classificação geral, a 49.02 minutos do líder.

Nesta sexta-feira corre-se a quinta etapa, uma ligação de 176,6 quilómetros entre Tortosa e Lo Port, que vai terminar com uma chegada em alto, numa categoria especial, ao Mirador del Portel.