Tadej Pogacar venceu esta quinta-feira a sexta etapa da Volta a França, que ligou Tarbes a Cauterets-Cambasque, num percurso de 144,9 quilómetros.

O ciclista da UAE Emirates e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), os dois principais candidatos à vitória final, ficaram sozinhos na frente a poucos quilómetros do fim da prova, e a cerca de dois quilómetros e meio da meta, Pogacar fugiu ao adversário dinamarquês e cortou a meta sozinho.

Vingegaard foi então segundo, a 24 segundos, e Tobias Johannessen (Uno-X) ficou em terceiro, a um minuto e 22 segundos. Destaque para o quarto lugar, ocupado pelo português Ruben Guerreiro, da Movistar.

Apesar de ter ficado no segundo posto, Vingegaard é o novo camisola amarela do Tour, com 25 segundos de vantagem sobre Pogacar. Jai Hindley (BORA-hansgrohe), até esta tarde o líder da geral, é terceiro, com uma desvantagem de um minuto e 34 segundos.