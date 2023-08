Rui Costa foi confirmado na lista dos ciclistas da Intermarché-Circus-Wanty para a Vuelta.

O experiente ciclista português, campeão do Mundo em 2013, faz parte da lista de oito corredores da equipa francesa.

Além de Rui Costa, Nelson Oliveira, Rúben Guerreiro (Movistar), João Almeida e os gémeos Ivo e Rui Oliveira (UAE Team Emirates) são os outros portugueses confirmados na edição de 2023 da Volta a Espanha, que começa no próximo sábado, dia 26 de agosto.

A lista completa da Intermarché-Circus-Wanty para a Vuelta:

Our exciting team for @lavuelta targets stage victory for the third year in a row 🤩



🇵🇹 Rui Costa

🇧🇪 Kobe Goossens

🇧🇪 Rune Herregodts

🇩🇰 Julius Johansen

🇫🇷 Hugo Page

🇪🇪 Rein Taaramäe

🇧🇪 Gerben Thijssen

🇳🇱 Boy van Poppel



🖼 Marie Pirard #LaVuelta23 pic.twitter.com/InVY2CW4fY