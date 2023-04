A imagem de uma espiral azul junto à aurora boreal nos céus do Alasca deixaram a internet em alvoroço, com muitos internautas a fazerem conjeturas sobre a origem do fenómeno, mas segundo adianta a CNN Portugal, já há uma explicação científica para as estranhas luzes avistadas.

Ao que tudo indica, o fenómeno, registado às primeiras horas de sábado, durante alguns minutos, estará relacionado com o excesso de combustível libertado por um foguetão da SpaceX, lançado na Califórnia três horas antes do aparecimento da integrante imagem, adianta a agência Associated Press.

«Por vezes, os foguetões têm combustível que precisa de ser descartado», explica o físico espacial Don Hampton, professor e investigador do Instituto Geofísico Fairbanks, da Universidade do Alasca.

«Quando fazem isso em grandes altitudes, esse combustível transforma-se em gelo. E se ocorrer estar na luz do sol, quando estamos na escuridão no solo, podemos vê-lo como uma espécie de grande nuvem e, por vezes, como um redemoinho», acrescentou o cientista.

A imagem da invulgar espiral foi captada pela câmara do Instituto Geofísico e está a ser amplamente partilhada nas redes sociais.

Ora veja: