O Benfica é o clube com a formação mais valiosa a nível mundial, concluiu um estudo realizado pelo CIES.



O Observatório do Futebol decidiu estimar o valor de transferência de jogadores de mais de 50 campeonatos com a condição de terem jogado, pelo menos, três anos no clube entre os 15 e os 21 anos. No caso dos encarnados 104 jogadores cumpriam o requisito anteriormente referido, sendo que o seu valor global está estimado em 670 milhões de euros.



As águias são o clube cujos ativos formados na sua academia mais valem em conjunto. O Chelsea, com 78 jogadores avaliados em 630 milhões, e o Barcelona, com 102 ativos avaliados em 581 milhões, completam o pódio.

Nota para o facto de o Sporting fechar o top-10 atrás de três clubes brasileiros: o Santos, o Flamengo e o São Paulo. Os leões estão no 10.º lugar (97 jogadores avaliados em 399 milhões de euros) enquanto o FC Porto surge no 15.º posto (71 jogadores avaliados em 350 milhões de euros).