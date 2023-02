1993.

Nelson Mandela recebia o Nobel da Paz, o Tratado de Maastricht lançava as bases da União Europeia e Portugal acabava atingido por um verão quente que desviou Paulo Sousa e Pacheco do Benfica para o Sporting.

O mundo vivia por isso dias agitados, ainda na ressaca da queda do Muro de Berlim e do fim do Bloco de Leste, quando um anúncio criou um fenómeno mediático.

Estávamos em Inglaterra, antes dos canais por subscrição e da Lei Bosman, quando as memórias duravam mais tempo. O país preparava-se para o Mundial 94, o que era sempre um acontecimento. Foi neste contexto que um miúdo de 13 anos se tornou protagonista de um anúncio para a McDonalds que teve um sucesso tremedo.

Esse miúdo chamava-se Scott Parker e é agora treinador do Club Brugge.

«De repente fiquei conhecido como o garoto da McDonalds. Onde quer que eu fosse, era o garoto da McDonalds. Por isso, e olhando para trás, acho que aquele anúncio me trouxe coisas boas e coisas horríveis», considera Scott Parker.

«Por um lado, foi horrível porque eu tinha 13 anos e estudava numa escola só para rapazes no leste de Londres. No anúncio era um rapaz chamado Jimmy. Como podem imaginar, era gozado todos os dias e isso tornou-se normal. Por outro lado, foi uma experiência brilhante e que fez parte do meu crescimento.»

O que é certo é que a popularidade do adolescente tornou-se tão grande que vários clubes quiseram contratá-lo. Na altura foi até notícia que um grande clube de Londres lhe oferecia cerca de cem mil euros para que ele assinasse contrato de formação.

Ao mesmo tempo os empresários começaram a andar atrás de Scott Parker. O que levou até a Sky Sports a fazer um programa de debate sobre a legitimidade do assédio dos agentes a jogadores menores de idade.

«Houve uma vez, num jogo de seleções distritais, quando ele estava a jogar por South London, que um empresário perseguiu-me até à casa de banho para falar comigo. Depois apresentou-se e entregou-me o cartão dele. O que foi um grande alívio, porque eu pensei que ele ia roubar-me», contou o pai nesse programa.

«Às vezes já conheço os rostos e penso: oh, lá estão eles. Isso mexe um pouco comigo. Mas a maior parte das vezes não sei quantos lá estão», adiantou o miúdo.

Nessa altura, Scott Parker era já uma promessa do futebol inglês, o que o levou a terminar os estudos na Lilleshall School of Excellence: o centro de estágio da federação inglesa, que fechou entretanto e se transformou num espaço de casamentos.

Durante quase duas décadas, Lilleshall foi o berço de onde saíram craques como Michael Owen, Sol Campbell, Jamie Carragher, Joe Cole, Jermain Defoe, Nick Barmby, Gareth Barry ou Michael Ball. Foi lá também que terminou a formação Scott Parker, ao mesmo tempo que jogava nas camadas jovens do Charlton.

Com 16 anos estreou-se na primeira equipa, que disputava a II Liga Inglesa, e dois meses depois assinou contrato profissional. Foi só aos 19 anos, no entanto, e após um empréstimo ao Norwich, que se afirmou como titular da equipa. O que levou o Chelsea a pagar 12 milhões de euros por ele, em janeiro de 2004.

Não dispensa cinco conversas por semana com um psicólogo desportivo

Seis meses depois, chegou a Stamford Bridge José Mourinho e terminaram os dias de glória do médio no clube. Só foi uma vez titular, antes de partir duas vezes o pé e acabar por ser vendido no final da temporada ao Newcastle.

«Por uma ou outra razão, o treinador não gostava de mim», revelou depois disso.

Depois disso construiu uma carreira de sucesso no Newcastle, no West Ham, no Tottenham, no Fulham e na Seleção Inglesa, afirmando-se em todos eles como titular e tornando-se capitão também de todos (menos o West Ham).

Curiosamente foi no West Ham que ganhou projeção um discurso que teve ao intervalo para os colegas, quando a equipa perdia 3-0 com o West Bromwich, antes de uma segunda parte fabulosa que acabou por valer o empate (3-3).

«Se estivessem no balneário, ficariam com os olhos em lágrimas», disse no final da partida Carlton Cole aos jornalistas.

Ora por isso, não surpreendeu que após o final da carreira no Fulham, em 2017, Scott Parker se tenha tornado treinador. Começou nos juniores do Tottenham, passou por adjunto de Ranieri e finalmente tornou-se técnico principal do Fulham em 2019.

Afinal de contas tinha uma personalidade de líder e uma vida cheia de aventuras, que o levara a experimentar altos e baixos, promessas e desilusões, sucessos e insucessos. Ele que aos 13 anos já era um fenómeno mediático.

Neste caminho, garante, foi essencial o psicólogo desportivo Mike Griffiths. Começou a trabalhar com ele em 2007, quando estava no West Ham, e nunca mais parou. Nem agora, que é treinador.

«É alguém com quem falo cinco vezes por semana. Alguém com quem falo na noite antes de um jogo e com quem volto a falar uma hora antes do início do jogo. É alguém que me ajuda e que é uma espécie de caixa de ressonância para mim», disse.

«Desde que trabalho com ele tornei-me uma pessoa diferente, mudei a mentalidade e a forma como vejo as coisas. Ele tem sido uma parte enorme do meu sucesso. Como era quando eu ainda jogava.»

Contratou uma empresa externa para traçar o perfil psicológico de cada jogador

Os aspetos psicológicos, de resto, são uma parte fundamental do trabalho de Scott Parker. Tanto assim, aliás, que tanto no Fulham como no Bournemouth ele contratou uma empresa para traçar o perfil mental de todos os jogadores.

«Percebi no final da minha carreira que o balneário tinha mudado drasticamente. Eu sou muito preto ou branco. Se joguei mal, quero que alguém mo diga, e eu reagirei a isso. Posso atirar-me a essa pessoa e envolver-me num confronto, mas quando entrar no carro estará resolvido. Mas hoje há personalidades e culturas muito diferentes. O jogo mudou e a maneira como abordas um jogador tem de ser diferente. Um jogador pode querer que eu lhe diga tudo na cara, outro pode não querer ser exposto no balneário, enfim. Como defines o ambiente para uma conversa séria? É no campo de treino sentado na bola? É no escritório do treinador? Tens de conhecer os jogadores para que eles se abram contigo e consigas chegar a eles», explicou ao The Athletic.

«Por isso quando comecei decidi traçar o perfil de todos e contratei uma empresa externa para categorizar cada um. Passaram tempo com os jogadores, falaram com eles, fizeram perguntas e depois deram-me um documento sobre cada jogador, como deve ser abordado, que tipo de características tem a sua personalidade.»

É este Scott Parker que esta quarta-feira vai viver um dia especial: frente ao Benfica, na Bélgica, vai fazer a estreia nas competições europeias.

Ele que já conta com duas subidas de divisão, no Fulham e no Bournemouth, mas acabou sempre por ser despedido. Confirmando o que se foi descobrindo desde que apareceu num anúncio aos 13 anos: é um fenómeno cheio de promessas.

Boa parte delas ainda por cumprir.