Iam Holm, o ator que interpretou o papel de Bilbo Baggins, na triologia do «Senhores dos Anéis», faleceu esta sexta-feira aos 88 anos, segundo confirmou o agente do ator em declarações The Guardian.

«É com grande tristeza que anunciamos que Sir Ian Holm faleceu esta manhã, com 88 anos», disse ao jornal britânico o agente do ator.

O ator, que também participou no filem «Alien, o oitavo passageiro», sofria de Parkison.