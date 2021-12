Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota no Clássico com o FC Porto, em jogo da 16.ª jornada da Liga, que marcou a estreia no banco das águias, após substituir Jorge Jesus:

[Poucos dias para trabalhar e caiu de paraquedas. Mas ficou agradado com a resposta da equipa?]

«Não caí de paraquedas. Tivemos dois treinos com a equipa e jogadores com entrega, vontade e compromisso muito grandes na preparação deste jogo.

Entrámos muito bem no jogo, a dominar o jogo. Tivemos 30 minutos muito bons, a dominar e a criar perigo. Inclusivamente a criar uma grande oportunidade de golo com o Roman [Yaremchuk] e na sequência desse lance sofremos dois golos de forma consecutiva. A equipa abanou um pouco mas aguentou algum impeto do FC Porto.

Ao intervalo foi pedido equilíbrio emocional. E foi lançado desafio de fazer golo nos primeiros dez minutos da segunda parte porque sabíamos que assim o jogo seria relançado. Conseguiram com todo o mérito e logo a seguir aparece a expulsão, que foi um revés.

Mas mesmo com menos um a equipa continuou ligada e teve uma oportunidade de golo pelo Gonçalo Ramos que daria o 2-2.

Estamos tristes pelo resultado, mas os jogadores tiveram uma entrega total no Dragão. Os jogadores sentem que numa relação numérica de igualdade as coisas poderiam ser diferentes.

Esperávamos levar outro resultado daqui, não conseguimos, mas temos de olhar para o futuro. O próximo jogo é com o Paços e lanço o repto aos nossos adeptos. Ainda falta muito, a equipa tem muito por andar e por onde crescer.»

[Campeonato é missão quase impossível?]

«Não. Não vou escamotear e não vou passar a banha da cobra. A situação está complicada mas a história mostra que vantagens de sete pontos podem ser superadas. É verdade que é contra dois adversários. Mas desafio é olhar jogo a jogo e olhar para cada jogo como um desafio diferente e tentar reduzir diferenças para os rivais que estão na frente.»

[Pouco antes de assumir o Benfica, teve uma perda familiar importante que Nélson Veríssimo teve. Como geriu estes últimos dias?]

«De duas formas. Manter o foco no que era importante, mas não digo o mais importante. A partir do momento em que surgiu este contexto, estar presente com a equipa, porque estes jogadores merecem. Estive de alma e coração.

Relativamente ao que aconteceu, mandar publicamente um abraço a todas as pessoas que direta ou indiretamente me enviaram as condolências, mas a vida continua.»