O país a olhar para o retângulo verde do Dragão. Milhões de olhos à procura do instante de génio que distingue os apenas bons dos predestinados. Não há palco melhor do que um grande Clássico para certificar a qualidade de um futebolista.



Dois bons guarda-redes, experimentados, centrais de grande nível, médios capazes de agarrar o jogo, laterais cheios de pulmão. FC Porto e Sporting estão bem servidos em todas as posições, mas o Maisfutebol acaba por escolher dois avançados como candidatos à figura do jogo.



Dois reforços, dois grandes reforços, atrevemo-nos a dizer. Os números estão do nosso lado.



Mehdi Taremi justificou um investimento de 4,7 milhões de euros por parte do FC Porto. Uma quantia já assinalável para um atleta de 28 anos. Os 21 golos marcados com a camisola do Rio Ave convenceram Sérgio Conceição e a SAD liderada por Pinto da Costa, que acabou por ganhar a corrida ao... Sporting.



Pedro Gonçalves é seis anos mais jovem e não é um ponta-de-lança como Taremi. É, se podemos resumi-lo assim, um avançado todo-o-terreno, especialista no aproveitamento do jogo entre linhas e um rematador nato. Portista de nascença, Pote mereceu uma oferta de 6,5 milhões de euros por metade do passe. No Famalicão fez sete golos em 40 jogos.



Taremi e Pedro estão a exceder expetativas e o valor dos respetivos passes subiu consideravelmente em seis meses. O iraniano está avaliado em 12 milhões de euros pelo conceituado Transfermarkt, menos três milhões do que Pedro Gonçalves.



Olhemos o rendimento de cada um dos atacantes na Liga 2020/21:

TAREMI P. GONÇALVES Jogos 20 (13 a titular) 18 (18 a titular) Golos 9 14 Minutos 1.185 1.525 Minutos p/ golo 132 109 Assistências 7 2 Ranking MF 62 pts. 62 pts. Cartões 1 Vermelho 2 Amarelos

Se juntássemos a este quadro as restantes competições, Taremi passaria a registar 15 golos, mais um do que Pedro Gonçalves. O iraniano fez cinco na Taça de Portugal e um na Liga dos Campeões, à Juventus. Pote só marcou para o campeonato.



Será possível senteciar qual deles é o melhor reforço? Derlei, avançado do FC Porto de 2002 a 2005 e do Sporting entre 2007 e 2009, confessa ter «dúvidas» e assume-se «admirador» de ambos.



«Tenho boas razões para isso. Gosto de acreditar que cada um deles, o Taremi e o Pedro, têm um bocadinho do Derlei. O Taremi na capacidade de segurar a bola e na capacidade de nunca desistir. Vejam o que ele fez no 1-0 à Juventus, por exemplo. Parece, à primeira vista, lento e pouco lutador, mas não é nada disso. Na área é um perigo», vinca o homem que foi duas vezes campeão nacional pelo FC Porto.



«O Pedro tem o resto: a rapidez, a facilidade de remate. Às vezes parece estar sem espaço e consegue arranjar forma de disparar à baliza. Vejo muito de mim nesse aspeto do futebol dele», elogia Derlei, certo de que o Clássico não se esgotará na inspiração - maior ou menor - de cada um deles.



«Nunca foi assim e nunca será assim. São importantes? São. Mas o Porto e o Sporting têm mais três ou quatro atletas com capacidade para decidir. O Corona e o Otávio jogam muito no FC Porto, o João Mário e o Nuno Santos têm estado num excelente plano no Sporting.»



Pelo Sporting, Derlei jogou sete vezes contra o FC Porto. Fez dois golos, ambos no mesmo jogo: meia-final da Taça da Liga em fevereiro de 2009, com Derlei a ser lançado por Paulo Bento aos 66 minutos. Foi essa, de resto, a única vez que ajudou os leões a derrotar os portistas.



Ao serviço do FC Porto, o saldo é bastante mais simpático: quatro jogos, quatro vitórias e um golo num 4-1 no Dragão, a 2 de setembro de 2003. «Já o disse algumas vezes. Fui bom profissional, dei sempre o máximo em todos os clubes, mas passei a ser portista de coração a partir do momento em que passei pelo clube. E o FC Porto só pode ganhar, se pretender continuar na luta pelo título.»



A conversa acaba sem uma resposta concludente à questão inicial. Taremi ou Pedro Gonçalves? «Liguem-me depois do jogo, talvez eu já saiba responder com mais certeza.»