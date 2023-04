O clássico entre Benfica e FC Porto fechou os confrontos entre águias e dragões em 2022/23 na Liga.

Contas feitas, o saldo é de uma vitória para cada lado pela margem mínima. Três pontos para o Benfica pela vitória no Dragão por 1-0 e três pontos para o FC Porto pelo triunfo por 2-1 nesta sexta-feira.

Apesar de os azuis e brancos terem marcado dois golos fora de casa, esse fator, em tempos decisivo como critério de desempate, deixou de existir na Liga, à semelhança do que também já é aplicado, por exemplo, nas competições europeias.

Significa isso que num hipotético cenário de igualdade pontual entre encarnados e azuis e brancos, não será o confronto direto a decidir quem fica à frente de quem.

O que diz o artigo 17.º do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal:

1.

a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;

b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;

As alíneas A e B não se aplicam a um eventual desempate entre Benfica e FC Porto, passando-se diretamente para as alíneas seguintes.

c) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;

d) maior número de vitórias em toda a competição;

e) maior número de golos marcados em toda a competição.

Na remota hipótese de os critérios acima não desempatarem, segue-se para o ponto (2) seguinte, que começa por deliberar a realização de um jogo em campo neutro a designar pela Liga se só houver DOIS clubes empatados. Se esse jogo chegar ao final do tempo regulamentar empatado, haverá direito a um prolongamento de duas parte com 15 minutos cada e, posteriormente, se for o caso, desempate por marcação de pontapés de grande penalidade.

A Liga contempla ainda a possibilidade de um empate entre mais do que dois clubes e as seguintes soluções:

«Realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor; se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no n.º 1 deste artigo.»