Artur Soares Dias recorreu às redes sociais para assinalar um recorde de 24 presenças em jogos entre grandes do futebol português, juntando clássicos e dérbis, ultrapassando um registo que, até ao Sporting-FC Porto de domingo, pertencia a Lucílio Batista.

Segundo as contas do árbitro da Associação de Futebol do Porto, o clássico entre leões e dragões foi o 24.º jogo entre grandes na sua carreira. É raro os árbitros fazerem declarações, sobretudo depois de um clássico, mas Artur Soares Dias fez questão de não deixar passar a nova marca em branco.

«Hoje atingi o bonito número de 24 clássicos / derbys … Em Portugal só comparável com o Euro árbitro Lucilio Batista que até hoje era o Árbitro com mais clássicos e derbys !!! Os records são para ser batidos… já só espero pelo próximo !! Parece fácil …», escreveu Artur Soares Dias na conta pessoal do Instagram.